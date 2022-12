Amazon va éditer le prochain Tomb Raider Amazon va éditer le prochain Tomb Raider

Peut-être dans le but de laisser Embracer faire quelques économies au niveau de la distribution, c'est Amazon Games qui annonce non sans surprise être l'éditeur du futur Tomb Raider de Crystal Dynamics, celui d'un probable nouveau départ, dans tous les cas sous Unreal Engine 5.



Le titre étant encore en début de développement, le communiqué se contente de nous livrer des éléments de routine mais néanmoins à savoir :



- Aucune exclusivité en vue

- Ce sera bien de nouveau un jeu solo

- Toujours de l'exploration, des énigmes et des combats

- « Le Tomb Raider le plus complet »



Voilà.