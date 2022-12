Avec Microsoft, Call of Duty pourra éventuellement se retrouver dans le service PS Plus Avec Microsoft, Call of Duty pourra éventuellement se retrouver dans le service PS Plus

L'un des autres arguments mis sur la table par Microsoft face à Sony, dans sa tentative d'acquérir Activision Blizzard, vient d'être révélé par Bloomberg : le droit de pouvoir proposer la franchise Call of Duty dans le service d'abonnement PlayStation Plus.



Alors bien entendu, faute de détails, on imagine quand même que les termes évoquent un « droit » mais que Sony devra néanmoins payer pour pouvoir y placer un épisode ancien ou récent (voire Day One), mais le but est tout simplement de faire oublier les craintes des régulateurs sur des pratiques anti-concurrentielles autour du Game Pass.



Ce papier intervient au moment où le régulateur US (FTC) a annoncé son intention de bloquer le rachat, alors même que Microsoft et Activision ont fait savoir être parfaitement prêts à défendre l'affaire devant les tribunaux, avec le soutien du plus gros syndicat du jeu vidéo (CWA).