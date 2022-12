La Team Asobi cherche un producteur mobile La Team Asobi cherche un producteur mobile

Sony ne cache plus depuis longtemps que contrairement aux générations précédentes, une bonne partie de sa politique gaming d'avenir va voir s'enchaîner portages PC, jeux à service et projets mobile. C'est sur ce dernier point que l'on rebondit aujourd'hui en découvrant que la nouvellement nommée Team Asobi (ex Sony Japan Studios) chercher à recruter un producteur spécialisé dans les relations avec des teams externes pour le développement, justement, de titres mobiles.



Au moins, cela sous-entend que les actuels 60 employés de la boîte ne seront pas directement concernés par cette affaire, et peut-être que Astro aura droit un jour à ses itérations sur smartphone afin de gratter plus de sous en vue de projets plus ambitieux (on veut toujours notre épisode PSVR 2).