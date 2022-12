3 ans après son annonce, Bioshock ''4'' a enfin sa reponsable de narration 3 ans après son annonce, Bioshock ''4'' a enfin sa reponsable de narration

Déjà 3 ans que Take-Two a confirmé le chantier du nouveau Bioshock chez Cloud Chamber, et il faudra visiblement encore patienter vu que l'équipe vient seulement de recruter sa responsable de narration, à savoir Liz Albl, ancienne d'Ubisoft qui a notamment planché sur la franchise Far Cry (4 & 5) et Watch Dogs Legion, mais aussi Ghost of Tsushima. Bon, pas vraiment des titres connus par la qualité de leur scénario mais on fera avec.



Rappelons en passant que :



- Ce nouveau Bioshock se déroulera en Antarctique dans les années 60, au cœur d'une ville évidemment fictive (Borealis).

- Une adaptation en film est en production chez Netflix, avec à la réalisation Francis Lawrence (Hunger Games, Je suis une légende) et au scénario Michael Green (Logan, Blade Runner 2049).