Game Awards '22 : un show (enfin) plus court Game Awards '22 : un show (enfin) plus court

L'information avait déjà été évoquée par Geoff Keighley qui aujourd'hui confirme officiellement les choses : contrairement à l'année dernière, et même les précédentes d'ailleurs, les Game Awards 2022 feront l'objet d'une émission « nettement plus courte ». Pas encore d'estimation, les répétitions n'ayant pas encore été faites.



30 à 40 jeux devraient être présents (dont certains durant le pré-show), ce qui rien qu'avec cette donnée atteste effectivement d'un programme moins copieux vu que l'année dernière, nous avions quand même 43 titres rien que durant le spectacle principal, pour un total de 3h45 (pré-show inclus).



Ceux qui veulent suivre le direct dans la nuit de jeudi à vendredi pourront au moins se coucher plus tôt, avec pour rappel l'assurance d'y voir Tekken 8, et en rumeur plusieurs morceaux comme Lords of the Fallen, Final Fantasy XVI, Diablo IV ou encore un spin-off de Crash Bandicoot.