4 ans après avoir décidé de faire route seul, Ubisoft annonce son retour sur Steam 4 ans après avoir décidé de faire route seul, Ubisoft annonce son retour sur Steam

Sur PC, personne ne peut échapper à la domination (et l'audience) de Steam. Certains ont essayé, pour finalement revenir la queue entre les jambes, de Microsoft à Electronic Arts en passant par Activision, et Ubisoft vient d'annoncer se résoudre à suivre le mouvement.



C'est donc bientôt 4 ans après avoir fait ses valises (Starlink : Battle for Atlas début 2019) que l'entreprise Guillemot revient toquer à la porte, avec donc l'arrivée sur Steam le 6 décembre d'Assassin's Creed Valhalla, rapidement suivi de Anno 1800 et Roller Champions (puis d'autres au fil du temps).