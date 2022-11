Charts Japon : du stock pour la PlayStation 5, et la belle surprise Sonic Frontiers

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 7 au 13 novembre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.La licencesigne un bon retour avec environ 57.000 ventes hors dématérialisé, ce qui n'est pas si éloigné du pleinement inédit et appréciédu même éditeur (85.000 au lancement, sur un seul support certes). De son coté,obtient les encouragements avec 40.000 ventes (contre 50.000 pour le premier, qui devait avoir une part du numérique moins large).Mais la belle surprise, outre le fait que la PlayStation 5 reprend des couleurs et que la transition commence à se faire avec deux jeux mieux vendus sur PS5 que PS4, c'est assurément: plus de 46.000 ventes hors dématérialisé, ce n'était pas arrivé pour un épisode de la franchise depuis le début des années 2000 avec leset(pour info,, c'était environ 10.000).