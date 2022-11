Embracer : Square Enix Montréal meurt, Eidos Montréal en renfort sur Fable Embracer : Square Enix Montréal meurt, Eidos Montréal en renfort sur Fable

On ne sait pas ce que Embracer comptait faire avec Square Enix Montréal, et probablement quelque chose en ayant pris soin de les renommer « Onoma », mais quel que soit les plans initiaux, tout a été foutu à la poubelle comme le relève Bloomberg qui atteste de la fermeture pure et simple du studio.



Une partie des employés sont partie rejoindre Eidos Montréal qui a annulé un jeu « inspiré de Stranger Things pour consacrer ses ressources sur trois projets :



- Une nouvelle licence

- Un nouveau Deus Ex (encore très tôt dans son chantier)

- Un partenariat avec Xbox Game Studios pour aider au développement de Fable



Belle ironie de voir que c'est ce même Embracer qui a racheté Crystal Dynamics, studio qui actuellement travaille avec Microsoft pour Perfect Dark (en plus de Tomb Raider).