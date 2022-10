Petit coup de balai dans les vieux serveurs EA Petit coup de balai dans les vieux serveurs EA

D'autres auraient effectué un débranchement depuis bien longtemps donc ne jetons pas la pierre à Electronic Arts quand l'éditeur nous annonce aujourd'hui la fermeture de plusieurs serveurs dédiés à des jeux d'une époque lointaine.



Sont ainsi concernés Army of Two : The 40th Day et Army of Two : The Devil's Cartel (20 octobre), suivi de Mercenaries 2, Command & Conquer : Red Alert 3 et Command & Conquer 3 : Tiberium Wars (9 novembre) mais aussi le plus récent OnRush (30 novembre), triste hériter de l'époque Codemasters.



L'année à venir débutera par la fermeture des supports online pour Mirror's Edge, NBA Jam On Fire, Gatling Gears et Shank 2 (19 janvier 2023).