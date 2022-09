L'Arabie Saoudite continue d'investir et compte racheter un ''éditeur de premier plan'' L'Arabie Saoudite continue d'investir et compte racheter un ''éditeur de premier plan''

L'Arabie Saoudite progresse pas à pas dans le secteur du JV via le groupe Savvy Games, et compte prochainement passer la seconde, déjà en investissant l'équivalent de 18,6 milliards de dollars dans des participations dites « minoritaires » de plusieurs boîtes à travers le monde (pour info, ils sont actuellement le 5e plus gros actionnaire de Nintendo) mais également avec un futur coup d'éclat : un porte-feuille de 13 milliards de dollars pour racheter un « éditeur de premier plan ».



13 milliards, c'est à la fois beaucoup et peu. Car vu la valeur de l'actuelle tentative d'acquisition d'Activision Blizzard, cela ne peut concerner Electronic Arts ou encore Take-Two, ni même Ubisoft qui s'est allié à Tencent pour éviter ce genre de rachat.



On vous laisse donc spéculer, en ajoutant que plus de 400 millions de dollars vont être investi dans l'eSport, et nul doute que les investissements ne sont pas terminés pour faire de l'Arabie Saoudite (selon le prince Mohammed ben Salmane) « la plaque tournante mondiale dans le secteur JV et eSport d'ici 2030 ».