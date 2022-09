La collaboration entre Electronic Arts et Omega Force a un nom, et un premier rendez-vous

Officialisé plus tôt ce mois-ci, la surprenante collaboration entre Electronic Arts et Omega Force (via Koei Tecmo) a désormais un titre officiel :est donc le nouvel « EA Originals » qui se présentera le 28 septembre à 16h00. Mercredi donc.Pour rappel, il s'agira d'un « jeu de chasse » avec de grandes bestioles et nous devrions avoir un minimum de qualité vu que l'on parle des mecs à l'origine de la franchise, et on n'en voudra pas à EA de vouloir exploiter l'absence toujours aussi remarquée d'unsur consoles de nouvelle génération.