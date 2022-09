Deathloop en approche sur Xbox Series Deathloop en approche sur Xbox Series

Cela fait aujourd'hui exactement 1 an que la belle surprise Deathloop est sortie sur PC et PlayStation 5, et vu que le contrat d'exclusivité console avec Sony était de 12 mois, cela signifie que le titre peut désormais débarquer à n'importe quel moment sur supports Xbox et dans le Game Pass.



Et Microsoft ne perd visiblement pas son temps vu que le titre vient soudainement d'apparaître sur le Xbox Store (ça dépend du territoire), laissant présager un communiqué bien officiel dans la journée.