Assassin's Creed aura son épisode full multi Assassin's Creed aura son épisode full multi

Nous ne sommes plus à un Assassin's Creed près et on append maintenant avec VGC, ayant recueilli d'autres propos du vice-président et producteur exécutif (Marc-Alexis Côté) qu'un épisode totalement multi est bien en préparation et s'intégrera au cœur du toujours très flou label « Infinity ».



Au nom de code « Invictus », ce titre sera autonome, ce qui lui permettra de toucher un plus grand nombre sans pour l'heure parler d'un F2P (mais on s'y attend un peu), avec l'assurance de quelques spécialistes du multi sur le chantier via l'arrivée en renfort des équipes responsables de Rainbow Six Siege et For Honor.



Pas encore de date.