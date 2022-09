Outre Mirage, les prochains Assassin's Creed ne seront plus forcément des RPG de 150h Outre Mirage, les prochains Assassin's Creed ne seront plus forcément des RPG de 150h

Encore un détour vers l'avenir de la franchise Assassin's Creed avec des propos de Marc-Alexis Côté (vice-président producteur exécutif) qui vient indiquer à quel point Assassin's Creed Mirage peut être considéré comme une nouvelle étape pour la franchise en matière de variété.



On avait certes déjà eu des spin-off 2D (et une tentative nomade avec Liberation, mais Mirage est là pour indiquer qu'à l'avenir, des épisodes AAA vont s'éloigner des chapitres traditionnels. On évoque par exemple ici un retour aux sources mais apprenez que de manière globale, chaque prochain jeu ne sera pas forcément un « grand RPG en monde ouvert » réclamant 150h pour être torché de fond en comble. Ce sera le cas de Codename Red prenant cadre dans le Japon Féodal (au moins pour le coté RPG open-world) mais le mystérieux Codename Hexe (et ses rumeurs sur la chasse aux sorcières du XVIe siècle) n'aura lui rien d'un RPG. Peut-être un petit coté survival/enquête ? Le futur le dira mais dans tous les cas, outre les périodes, ça veut désormais explorer davantage de genre.



Et ce sera la même chose en matière de durée de vie (Mirage ne prendra que 15/20h pour son scénario principal) et on nous assure que même en matière de tarif, il n'y aura rien de fixe : il sera possible d'avoir parfois des épisodes à 50€ voire moins.



Petit bonus concernant Assassin's Creed Mirage : l'équipe assure que pour bien appuyer le contexte de cet épisode, le choix du doublage arabe sera disponible dans tous les pays.