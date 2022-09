Assassin's Creed Mirage : quand l'ancien DLC se voit leaker un DLC Assassin's Creed Mirage : quand l'ancien DLC se voit leaker un DLC

Titre pas forcément très compréhensible mais néanmoins pleinement vrai : Assassin's Creed Mirage, qui était de base une extension de Valhalla avant de devenir un épisode à part entière par un sursaut d'ambition, aura droit à tous les « bienfaits » d'un jeu standard, dont une mission bonus avec un visual-key leakée, attestant d'un lien avec les biens connus « 40 Voleurs ». On ignore si ce bonus sera exclusif à un support, une édition ou s'il s'agira d'une carotte pour la précommande.



Rappelons que selon les rumeurs, cet épisode qui logiquement sera officialisé en fin de semaine prochaine durant l'Ubisoft Forward (et prévu comme un gros retour aux sources) aura aussi un Season Pass, incluant une extension à Constantinople et surtout un remake graphique du premier Assassin's Creed.