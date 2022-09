Double Kickstarter : Armed Fantasia & Penny Blood dépassent le million (et sortiront bien sur consoles)

« Au moins, ça c'est fait » pourrait-on dire en découvrant que le Double Kickstarter réunissant les projetsetvient de franchir son second palier de financement, permettant d'assurer que les deux J-RPG verront le jour sur « consoles » en plus du PC. Et par consoles, on parle de la PlayStation 5, la Xbox Series et la console de Nintendo qui sera sur le marché au moment prévu, donc autant dire celle qui succédera à la Switch vu que les deux jeux sont attendus pour mars 2025 au mieux.Le financement en est actuellement à un peu plus d'1 million de dollars, et le prochain palier attendra 1,5 million pour garantir un mode New Game Plus sur chacun des jeux.