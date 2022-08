[SPOIL] Le synopsis du troisième film Sonic [SPOIL] Le synopsis du troisième film Sonic

Loin d'être une première, le site est d'ailleurs un peu conçu pour cela : Production Weekly vient de leaker le synopsis du troisième film Sonic the Hedghehog dont le lancement est officiellement attendu pour 2024, précédé l'année prochaine d'une mini-série sur Knuckles.



Et outre la présence de Shadow teasée à la fin du 2, on apprend donc qu'un autre méchant bien connu des fans de la série sera présent, à savoir Metal Sonic, spécialement créé par Robotnik à partir des restes de l'émeraude du chaos. L'ensemble fera équipe face au hérisson et Tails… accompagnés de Amy et Big.



Bref, un scénario pas surprenant pour le « Sonic Universe » qui grimpe en puissance : le deuxième film devrait lors du bilan final (il n'est pas encore sorti dans certains pays) prendre la 4e place dans le classement des adaptations cinés ayant généré le plus de revenus.