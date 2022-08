Multiversus va avoir son mode Arcade

La Saison 1 deaurait dû débuter mardi mais si vous avez suivi l'actualité, vous êtes déjà au courant qu'il faudra attendre plus de temps que prévu, en tout cas au moins une semaine supplémentaire (le Pass initial, de Pré-Saison, se termine le 15 août).On apprend en revanche que cette Saison 1 qui lance officiellement le jeu ajoutera des combats classés (logique) mais également un mode Arcade pour ceux qui veulent maîtriser chacun des personnages, soit 19 en comptant Rick et Morty à venir (d'autres seront au programme, en plus de nouveaux skins).