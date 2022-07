Street Fighter 6 ressort ses skins classiques Street Fighter 6 ressort ses skins classiques

Street Fighter 6 a finalement fait preuve d'une certaine discrétion pour le début de l'été et en attendant de voir si un nouveau personnage sera confirmé d'ici deux semaines, lors de l'EVO (5 au 7 août), Capcom a tout de même daigné nous offrir quelques visuels pour signaler que des skins « classiques » seront au programme pour les anciens, et des « alternatifs » pour les combattants inédits.



Bon par contre, ce sera du DLC car il faut bien vivre avec son temps, et on ne sait pas si ces skins seront disponibles dès le lancement du jeu, prévu courant 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et PS4.