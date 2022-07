Switch Sports commence à se mettre à jour Switch Sports commence à se mettre à jour

En attendant l'arrivée du golf, Nintendo Switch Sports va accueillir sa première MAJ ce 26 juillet qui pour commencer rendra compatible le strap (fourni dans le jeu physique) avec les épreuves de football et 4V4 ou 1V1, et donc pas seulement pour les tirs au but.



Ce n'est pas tout car le volley-ball un peu trop routinier accueillera deux nouveaux types de mouvement (attaque glissée et service fusée) tandis que les plus gros joueurs accueilleront deux nouveaux rangs pour la Logue Pro : S et ∞. Enfin, des lobby uniquement entre amis en ligne seront également au programme.