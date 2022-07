Apex Legends : vers un FPS en solo ? Apex Legends : vers un FPS en solo ?

Quand bien même l'annonce de Star Wars Jedi : Survivor n'a échappé à personne, même les réfractaires des jeux à service sont obligés de reconnaître que Apex Legends est et restera un bon moment le pilier de Respawn, qui pourrait bien avoir une nouvelle idée pour augmenter encore l'audience autour de sa licence.



Car après la version mobile qui fait son trou depuis quelques semaines, fut découvert ce week-end une nouvelle vague d'offres d'emploi pour l'univers Apex, invitant à travailler sur un nouveau projet décrit comme « une toute nouvelle aventure solo ». GamesBeat avait justement indiqué plus tôt cette année, selon ses sources, que Respawn travaillait sur un nouveau projet solo, dont les thèmes clés étaient « mobilité » et « style », mais sans que ce ne soit Titanfall 3. Tout se rejoint...