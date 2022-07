L'autrice de Deus Ex et Marvel's Guardians of the Galaxy rejoint les rangs de Bioware L'autrice de Deus Ex et Marvel's Guardians of the Galaxy rejoint les rangs de Bioware

Ce n'est pas de bol pour Embracer qui parmi ses emplettes chez Square Enix a récemment récupéré Eidos Montréal : l'autrice Mary DeMarle a fait ses valises pour rejoindre les rangs de Bioware (actuellement sur Dragon Age : Dreadwolf et Mass Effect 4)



Ce n'était pas n'importe qui puisqu'elle a permis de bâtir depuis 10 ans l'univers de Deus Ex au travers des deux derniers épisodes (mais également les deux spin-off sur mobile), et s'est faite de nouveau remarquée avec Marvel's Guardians of the Galaxy pour l'écriture du scénario et la direction générale de tout ce qui tenait à la narration, repartant en passant avec la récompense dédiée lors des derniers Game Awards.