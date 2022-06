Horizon (Netflix) : premières infos Horizon (Netflix) : premières infos

Les choses se mettent en place pour la série TV Horizon (pour le compte de Netflix), avec quelques noms lâchés par l'organisation canadienne des réalisateurs de l'Ontario, où parmi les 27 premières personnes attachées au projet se trouvent l'un des assistants clés de la série The Boys (mais aussi Resident Evil : Welcome to Racoon City) ainsi que la directrice artistique de The Expanse (Michele Brady).



Plus intéressant, Jeff Grubb rapporte que l'adaptation se nommerait Horizon 2074 et ne reprendrait pas uniquement le fil principal des jeux contrairement à la série TV The Last of Us, puisque se déroulant sur deux chronologies : celle des jeux forcément, mais également le moment où le monde a commencé à sombrer afin de mettre en lumière divers éléments du lore.



Comme à chaque adaptation, on croise les doigts, en espérant que le budget soit au rendez-vous, Netflix étant parfois capable de sortir de très gros chèque, eux qui viennent d'affirmer que l'adaptation Live de One Piece aurait droit à l'un des plus gros budgets de l'histoire.