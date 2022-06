Terminé la barre d'endurance pour Wo Long

Le producteur du tout fraîchement annonceavait déclaré en début de semaine auprès d'IGN que malgré son statut de nouveau Souls-like signé par la Team Ninja, cette nouvelle licence proposerait un rythme de jeu bien plus élevé que les deuxOn sait aujourd'hui pourquoi, grâce à de nouvelles déclarations lâchées chez 4Gamer : c'est la fin du système de posture et de la barre d'endurance, laissant les joueurs déchaîner les enfers sans restriction autre que les pattern ennemis, d'où le fait que le producteur a bien appuyé le fait que la défense serait tout aussi essentielle que vos possibilités d'attaque.On comprend donc pourquoi on nous parlait d'un « mélange » entreet, et on retourne attendre la sortie prévue 2023 (PC, PS, Xbox) sans oublier la haute possibilité d'une bêta publique entre temps, comme de coutume pour recueillir les retours de la communauté et apporter les modifications nécessaires pour le Day One.