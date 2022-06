Juste avant le Summer Game Fest, l'ESA annonce le retour de l'E3 en 2023 Juste avant le Summer Game Fest, l'ESA annonce le retour de l'E3 en 2023

L'E3 est mort, ou en tout cas cette année, et si ceux qui ont envie de parler actualité ont prouvé qu'ils n'avaient plus besoin du « Cannes du JV », l'ESA a souhaité rappeler qu'ils existaient toujours, et font savoir par un communiqué officiel qu'il y aura bien un E3 2023, aussi bien en numérique qu'en physique. A l'ancienne quoi.



A voir qui répondra à l'appel, surtout quand on sait que bien des principaux acteurs ne souhaitent plus faire de juin la période phare de leur marketing (il suffit cette année de jeter un œil à Sony, Nintendo, Ubisoft et même Electronic Arts) et dans tous les cas, ce qui était autrefois comme le salon principal du média pourrait trouver une concurrence nouvelle quand un certain Geoff Keighley sous-entend sur Twitter être chaud pour un futur Summer Game Fest… en numérique et physique.