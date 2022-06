Stray sera offert dès le lancement aux abonnes PS Plus Extra & Premium Stray sera offert dès le lancement aux abonnes PS Plus Extra & Premium

L'information nous avait échappé tardivement dans la soirée (pardonnez, plz), mais si vous aussi vous étiez passés à coté, apprenez que le très mignon Stray sera offert aux abonnés PlayStation Plus. Enfin d'une certaine façon.



Car Sony compte bien promouvoir ses nouvelles offres et le titre sera plus exactement lâché Day One (le 19 juillet) à tous les abonnés de type Extra et Premium, cela n'incluant donc pas le service de base (Essential).



Rappelons que le PC est également concerné par le lancement, avec ouverture dès à présent des précommandes (environ 25€).