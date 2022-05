J.Corden : Indiana Jones ne sera pas une exclu Xbox

On s'y attendait déjà et même si rien n'est encore officiel sur le sujet, le renseigné Jez Corden de Windows Central a prévenu que selon les sources, il était assuré que le futurde MachineGames ne sera pas une exclusivité PC/Xbox contrairement àou. L'adaptation dont on ne sait encore rien sortirait donc à coup sûr sur PlayStation 5.Rien d'étonnant vu que le partenariat avec LucasFilm Games a été signé avant le rachat par Microsoft (qui pourra toujours se rabattre par une proposition Day One dans le Game Pass) et il y a surtout le temps de voir venir les choses : il y a un an pile, Pete Hines de Bethesda avouait que le développement en était encore dans un stade « très précoce », et on sait que le studio MachineGames a également un deuxième projet en parallèle probablement plus avancé, supposé être