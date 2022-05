Un nouveau State of Play la semaine prochaine, avec du PlayStation VR 2 Un nouveau State of Play la semaine prochaine, avec du PlayStation VR 2

Enfin. Après avoir abordé plusieurs points du PlayStation VR 2, Sony est désormais prêt à passer à l'étape supérieure, donc celle des jeux.



Et cela se fera dans le cadre d'un habituel State of Play, le 2 juin à minuit (dans la nuit de jeudi à vendredi prochain donc), en notant bien que ce show ne sera pas uniquement dédié à l'avenir de la réalité virtuelle, mais plus globalement à des tiers, le tout durant une trentaine de minutes.



Bref, ce n'est pas encore maintenant que God of War Ragnarok aura droit à son propre event avec date de sortie, mais on patiente.