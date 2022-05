Trinity Trigger : l'action-RPG de FuRyu commence à se dévoiler avant le trailer Trinity Trigger : l'action-RPG de FuRyu commence à se dévoiler avant le trailer

L'annonce aurait dû avoir lieu le 26 mai mais un revendeur japonais a visiblement appuyé trop vite sur le mauvais bouton, dévoilant Trinity Trigger, le fameux action-RPG de FuRyu.



Du coup, il faudra vous contenter de visuels de petite taille en attendant le milieu de la semaine, mais on repartira avec une date de sortie (15 septembre au Japon, sur PS5, PS4 et Switch) et cette promesse d'un retour à l'ambiance des action-RPG des années 90s, incluant le mode coopération à 3.



Quelques détails :



- 8 types d'armes à améliorer

- Raccourci « Anneau » façon Seiken

- 60 zones à explorer

- Ce qu'il faut de donjons et villes à découvrir