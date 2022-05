[Rumeur] Jeff Grubb lâche le titre officiel de Star Wars Jedi : Fallen Order 2 [Rumeur] Jeff Grubb lâche le titre officiel de Star Wars Jedi : Fallen Order 2

Jeff Grubb n'a une fois de plus pas résisté à faire parler ses sources auprès de VentureBeat et alors qu'il ne restait plus que quelques jours pour avoir logiquement droit à la première révélation autour de Star Wars Jedi : Fallen Order 2, l'homme a lâché que le titre se nommerait plus exactement Star Wars Jedi : Survivor, en probable lien avec la fin du premier épisode.



On retourne patienter, en rappelant que selon les indices du planning officiel EA, la sortie devrait avoir lieu lors du premier trimestre 2023, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.