Aidé par le mobile et le secteur MMO, Square Enix a signé une année fiscale record Aidé par le mobile et le secteur MMO, Square Enix a signé une année fiscale record

A ceux qui en doutaient encore, non, Square Enix n'a pas revendu ses trois principales branches occidentales à cause d'un manque d'argent, l'éditeur annonçant dans la foulée avoir signé la meilleure année fiscale de sa carrière (d'avril 2011 à mars 2012) avec l'équivalent de 380 millions d'euros en bénéfice net.



Bien sûr, il y a le mobile qui continue de représenter à lui seul un tiers du CA, sans oublier les branches annexes type arcade & figurine ou encore la branche MMO dont le gros succès de FFXIV Endwalker, tandis que le secteur JV standard a rapporté un peu moins que l'année précédente.



Ce n'est pas faute d'avoir enchaîné les sorties, mais ça manquait juste de poids lourds de la trempe de FFVII Remake : entre un Outriders apparemment pas encore rentable au 31 mars dernier, un Marvel's Guardians of the Galaxy qui aurait déçu, un Stranger of Paradise : FF Origin sur lequel personne ne veut communiquer coté ventes, ce n'est pas la fête, et ce n'est pas des projets moindres comme NieR Replicant ou Life is Strange : True Colors qui ont pu retourner la situation. Ni même Triangle Strategy qui aurait néanmoins fait son trou.



L'éditeur a quand même du très lourd en attente mais impossible d'estimer quels candidats arriveront d'ici le 31 mars 2023, l'éditeur ayant expressément évité de communiquer sur ses objectifs. On sait au moins que Front Mission 1st : Remake arrivera cet été, suivi en octobre de Forspoken et d'ici la fin d'année Valkyrie Elysium.



Chacun évitera pour l'heure de parler de Kingdom Hearts IV, FFVII Remake II ou même Dragon Quest XII, mais l'inconnu demeure concernant le cas Final Fantasy XVI. Ah, et n'oublions pas le remake « 2D-HD » de Dragon Quest III...