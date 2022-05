Criterion absorbe la team Codemasters Cheshire Criterion absorbe la team Codemasters Cheshire

Deux studios désormais liés à une seule et même licence, ça ne sert pas à grand-chose aux yeux d'Electronic Arts qui annonce que Criterion Games vient tout simplement d'absorber la totalité de Codemasters Cheshire, donc les anciens d'Evolution Studios, à l'origine de MotorStorm, DriveClub et plus récemment OnRush.



Aucun licenciement ni changement de plan, et on retourne donc attendre la présentation de ce nouveau Need for Speed, signé pour la fin d'année (et apparemment exclusivement PC et New Gen), après une pause de 3 ans pour la franchise, une première depuis 25 ans.