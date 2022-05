Pour Activision, COD Vanguard est la preuve que la WWII n'est plus un contexte si rentable

Récemment, Activision Blizzard a avoué auprès de ses actionnaires que ses résultats étaient de 300 millions inférieurs aux prévisions, et l'éditeur pointe de suite les performances moindres qu'attendues de, aussi bien pour le cadre de la WW2 qui ne trouve plus « écho auprès de certains membres de la communauté », tout en reconnaissant le manque d'innovation.En gros, pour l'épisode 2023 (et même 2024 si les rumeurs sont vraies concernant l'absence de nouvel épisode), il ne faudra pas s'attendre à revenir vers la seconde guerre mondiale, même si VGC ne se cache pas de pointer que l'époque choisie n'était peut-être pas l'unique raison de ventes en recul et de bénéfices moindres :- Campagne beaucoup trop courte et à la narration ratée- Mode Zombies en retrait- Du retard sur le suivi- Hausse du coût de développement à cause de la pandémie