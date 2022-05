Perfect Dark : Crystal Dynamics confirme maintenir son partenariat avec The Initiative Perfect Dark : Crystal Dynamics confirme maintenir son partenariat avec The Initiative

Cela tenait de l'évidence mais Embracer a tenu à confirmer que malgré le rachat qui fait du bruit depuis ce matin, le studio Crystal Dynamics tiendra ses engagements en continuant de travailler aux cotés de The Initiative sur le retour de la franchise Perfect Dark, attendu pour on ne sait quand sur PC et Xbox Series.



Parallèlement, vient d'être démenti les propos concernant un nouveau Deus Ex de la part d'Eidos Montréal, le quiproquo venant d'un malentendu autour de la déclaration des responsables du studio qui, lorsqu'ils parlaient de leurs joies de revenir sur la franchise, évoquaient le passé au moment de Human Revolution, et non la période actuelle.



On sait néanmoins qu'à l'instar de Crystal Dynamics, également sur un nouveau Tomb Raider, le prochain projet d'Eidos Montréal tournera sous Unreal Engine 5.