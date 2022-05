Récompensé par la critique, Psychonauts 2 est aussi désormais la meilleure vente de Double Fine

Après 4 années passées chez Double Fine, la directrice artistique Lisette Titre-Montgomery a annoncé ce week-end son départ vers de nouveaux horizons, laissant derrière elle une information fortement notable :est non seulement le jeu le mieux noté dans l'histoire du studio, mais également le plus vendu. Le titre a donc fait plus d'1,7 million de ventes, dernier score lâché officiellement pour le premier épisode par le développeur lui-même.Disponible sur PC, PlayStation et Xbox (ainsi que dans le Game Pass, propriété de Microsoft oblige), cette suite aux critiques effectivement élogieuses continuent d'attendre une dernière chose : une éventuelle version boîte, envisagée par Double Fine il y a déjà un an mais toujours pas annoncée.