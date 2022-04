2K Games veut son propre Rocket League 2K Games veut son propre Rocket League

Le succès constant de Rocket League continue de faire des envieux et un nouveau représentant du genre devrait bientôt entrer dans la danse à en croire Tom Henderson d'Eurogamer : 2K Games, avec le projet Gravity Goal qui aurait déjà passé son Alpha fermée il y a quelques mois et qui devrait être dévoilé dans le courant de l'année.



Et l'éditeur irait tout droit dans la confrontation avec un titre exactement su même style, à savoir deux équipes qui s'affrontent (1V1, 2V2 et 3V3) dans le but de mettre une espèce de balle dans la cage adverse, à quelques nuances près :



- Une esthétique futuriste

- Des véhicules façon TRON

- Une arme qui permettra de frapper ou ralentir ses opposants



Derniers points : ce serait du F2P avec une sortie prévue uniquement sur PC et consoles de nouvelle génération.