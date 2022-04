Le film Super Mario attendra 2023

L'industrie du JV commence à faire son trou dans les salles obscures et après les succès deet, on attendait de voir si l'adaptation deavait les épaules pour devenir le plus gros succès de l'histoire en la matière, surtout avec des spécialistes du genre aux commandes (Illumination).Malheureusement, la réponse attendra car si le film était signé pour la fin d'année (période hautement idéale), Shigeru Miyamoto lui-même est venu annoncer sur Twitter un retard avec les nouvelles dates : 7 avril 2023 aux USA (probablement la même chose chez nous) et 28 avril de la même année au Japon.Autant dire qu'il faudra également se montrer patient pour la première bande-annonce.