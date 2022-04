Jim Ryan : PlayStation a d'autres rachats en vue Jim Ryan : PlayStation a d'autres rachats en vue

La course aux rachats ne faiblit pas et alors que le géant du média sont habitués aux déclarations façons « Nous verrons bien en fonction des opportunités [blabla]... », le big boss de PlayStation, donc Jim Ryan, se montre soudainement beaucoup plus éloquent :



« Nous développons nos studios de manière organique et nous grandissons par acquisition. Nous avons racheté 5 studios en 2021, puis récemment Bungie [ndlr : sans oublier Haven], et nous en avons d'autres de prévu. »



Au moins nous sommes prévenus et reste donc à miser sur le prochain élu, que ce soit un coup d'éclat inattendu à la Bungie, ou quelque chose de plus logique comme avec Bluepoint ou Housemarque.