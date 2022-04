Pocky & Rocky Reshrined daté en Europe

Cette fois c'est signé et il n'y aura que trois jours supplémentaires à patienter par rapport au japonais :, c'est pour le 24 avril chez nous aussi bien sur PlayStation 4 que Nintendo Switch, avec du coup un rappel concernant les éditions physiques via ININ Games :- 2500 unités pour la version Switch (29,99€)- 1500 unités pour la version PS4 (29,99€)- 2000 unités pour le Collector Switch (69,99€)- 1000 unités pour le Collector PS4 (69,99€)Avec en plus la peluche en renfort pour l'édition de base (59,99€) ou le collector (99,99€).