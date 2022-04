L'E3 2022 est officiellement annulé L'E3 2022 est officiellement annulé

Là pour le coup ça n'a aucune chance d'être un poisson d'avril, surtout que les bruits de couloirs allaient clairement dans ce sens : l'E3 2022 est officiellement annulé, aussi bien numériquement que physiquement.



L'ESA ne s'attarde pas sur les détails mais on a pu comprendre que la principale cause vient du désistement de nombreux représentants de taille qui ont désormais pris l'habitude de fournir leur propre type de communication (Ubisoft, Electronic Arts, Sony…) et malgré les promesses d'un E3 2023, on peut légitimement se demander si le salon n'est pas aujourd'hui mort et enterré, à jamais.