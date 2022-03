[LEAK] Prince of Persia 2.5D, The Crew 3 et Immortals fenyx Rising 2 en approche [LEAK] Prince of Persia 2.5D, The Crew 3 et Immortals fenyx Rising 2 en approche

Contrairement à Electronic Arts, Ubisoft aurait bien prévu un nouveau show Ubi Forward pour les alentours de la période E3, du moins selon le très renseigné Tom Henderson qui a fait parler ses sources au cœur d'un éditeur déjà réputé par de nombreuses fuites, et il y a de quoi en dire :



- Une remise en avant de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake

- Un nouveau Prince of Persia en 2,5D façon Ori

- The Crew 3

- Une suite pour Immortals Fenyx Rising

- Assassin's Creed : Rift (*)

- Skull & Bones

- Avatars : Frontiers of Pandora

- The Division Heartland

- Ghost Recon Frontline

- Beyond Good & Evil 2

- Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

- Splinter Cell Remake



(*) Assassin's Creed Rift aurait de base dû être une extension de Valhalla avant de devenir un projet à part entière développé par les team Québec/Montréal. Aucun rapport avec Assassin's Creed Infinity qui continue d'attendre son heure.