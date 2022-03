[Rumeur] Star Wars Jedi : Fallen Order II sera dévoilé à la fin du mois de mai [Rumeur] Star Wars Jedi : Fallen Order II sera dévoilé à la fin du mois de mai

Secret de polichinelle jusqu'à sa pleine officialisation, Star Wars Jedi : Fallen Order II sera présenté lors du « Star Wars Celebration » de la fin mai selon le très renseigné Jeff Grubb. Et c'est tout.



On peut néanmoins ajouter qu'une confirmation ne surprendrait pas depuis que Electronic Arts a annoncé l'absence de show EA Play Live cette année, souhaitant pousser les projecteurs sur un titre à la fois, à la manière de ce qui commence à être fait avec Dead Space Remake (des lives Twitch avec le développeur).



On rappelle en outre qu'en dehors des habituelles simulations sportives, l'éditeur devrait également cette année lever le voile sur le retour de Need for Speed, pour un chantier entre les mains de Criterion.