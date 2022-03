Moon Studios : une culture toxique qui aurait fini par repousser Microsoft Moon Studios : une culture toxique qui aurait fini par repousser Microsoft

La discrétion des équipes de Moon Studios n'a pas empêché quelques fuites de la part des employés, révélant un nouveau cas de ce que l'on appelle la « culture toxique », révélé par nos confrères de VentureBeat.



Est donc pointé du doigt les deux têtes de la boîte (Thomas Mahler et Gennadiy Korol) qui ne peuvent visiblement « par habitude » lancer des blagues très douteuses d'ordre misogyne, antisémite (entre autres) jusqu'à parfois tomber dans le forcing.



Qui plus est, Mahler est accusé de manquer de talent en terme de gestion aussi bien en terme de calendrier (hello le crunch intensif) mais aussi dans ses relations houleuses avec certains employés, jusqu'à tomber dans l'agressivité, au point d'en avoir totalement dégoutté quelques uns du milieu.



Un problème qui date de plusieurs années, donc au cours du développement des deux Ori, jusqu'à remonter aux oreilles de Microsoft. Ces derniers, de plus en plus sensibles à la situation selon Jeff Grubb, auraient de fait opté pour un non-renouvellement de partenariat, d'où le fait que le prochain Moon Studios passera cette fois par Private Division (branche de Take-Two Interactive).