Goldeneye HD : encore un indice Goldeneye HD : encore un indice

La société Danjaq LLC, qui possède de nombreux droits autour de la franchise James Bond, a réclamé (et obtenu) une nouvelle extension dans la possibilité d'exploiter la marque Goldeneye dans tout ce qui touche à l'univers JV.



De quoi relancer de nouvelles spéculations sur le fameux remaster Goldeneye HD, terminé de fond en comble mais jamais sorti, donc le lancement pourrait intervenir très bientôt. On rappelle que le jeu est apparu dans la base de données Xbox avec des succès récemment obtenus par deux membres de Rare, et les sources de VGC ont mentionné une sortie imminente, avec néanmoins un risque de report dû à l'actuel conflit ukrainien (thèmes soviétiques, tout ça…).



Mais on a bon espoir pour retrouver sous peu ce FPS culte de l'ère N64...