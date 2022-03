Charts US : les très bons départs de Horizon Forbidden West et Elden Ring Charts US : les très bons départs de Horizon Forbidden West et Elden Ring

Comme chaque mois, l'institut NPD vient livrer son rapport sur la situation US, ici pour le mois de février 2022 donc, avec une baisse du CA général pour le quatrième mois de suite, la faute à un constant manque de stock pour les consoles de nouvelle génération.



Heureusement, il y a les grosses sorties, et la Switch qui d'ailleurs reprend la première place, suivie par les Xbox Series alors que la PlayStation 5 se retrouve bonne dernière.



Concernant les jeux :



- Horizon Forbidden West est tout simplement le meilleur lancement US pour un jeu PlayStation 5.

- Elden Ring est le meilleur lancement de l'histoire de FromSoftware, mais également (en seulement 2 jours) le meilleur lancement sur les 12 derniers mois en dehors de Call of Duty : Vanguard. Lointaine est l'époque du « marché de niche » pour le studio.

- Belle représentation de Dying Light 2 alors que ne sont pas prises en compte les données numériques.

- Inutile de chercher Sifu malgré ses performances : en plus de l'absence de version boîte, NPD réclame un éditeur pour être référencé dans le classement.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE FÉVRIER 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring

2. Horizon Forbidden West

3. Légendes Pokémon : Arceus

4. Dying Light 2 : Stay Human

5. Total War : Warhammer III

6. Call of Duty : Vanguard

7. Madden NFL 22

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. FIFA 22

10. Minecraft



11. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

12. Mario Party Superstars

13. Animal Crossing : New Horizons

14. Super Smash Bros Ultimate

15. COD Black Ops : Cold War

16. GTA Trilogy : Definitive Edition

17. NBA 2K22

18. Pokémon D.E. & P.S.

19. Far Cry 6

20. Zelda : Breath of the Wild





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring (NEW)

2. Légendes Pokémon : Arceus (-1)

3. Horizon Forbidden West (NEW)

4. Call of Duty : Vanguard (-2)

5. Madden NFL 22 (-1)

6. Dying Light 2 (NEW)

7. Monster Hunter Rise (-4)

8. Total War : Warhammer III (NEW)

9. God of War (-4)

10. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (-4)