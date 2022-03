En attendant du plus lourd concernant les Xbox Game Studios, Microsoft démarrer l'année de manière tranquille avec le retour du show ID@Xbox, prévue le mercredi 16 mars à 18h00, où l'on y verra d'ailleurs un ultime aperçu depour en signaler le lancement le même jour.En plus de nouvelles de titres déjà connus, nous aurons évidemment de l'inédit (dont le premier jeu du label iam8bit) et on imagine un habituel mot sur le Game Pass.