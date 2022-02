VGC : Warner aurait perdu l'exclusivité des jeux LEGO (2K déjà au rapport) VGC : Warner aurait perdu l'exclusivité des jeux LEGO (2K déjà au rapport)

A l'instar de Disney et sa franchise Star Wars, la maison mère LEGO aurait mis fin à son partenariat d'exclusivités avec Warner Bros pour tout ce qui concerne les adaptations ayant occupé Traveler's Tales depuis des années, et dont on attend d'ailleurs LEGO Star Wars : La Saga Skywalker pour mai prochain.



Et c'est donc, selon VGC, 2K Games qui aurait réagi en urgence en se plaçant comme nouveau porte-étendard avec deux projets, l'un entre les mains de Sumo Digital (un jeu de foot pour coïncider avec la Coupe du Monde 2022), l'autre chez Visual Concepts (un jeu de course en monde ouvert).



Warner Bros pourra de son coté continuer ses propres adaptations et, justement, toujours selon les mêmes sources, un autre jeu serait en préparation chez TT Games en plus du précité.