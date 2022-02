La franchise Metal Gear atteint les 58 millions La franchise Metal Gear atteint les 58 millions

ans la moindre de nouvelles sorties notables depuis un bon moment, la franchise Metal Gear aura réussi à s'écouler à 900.000 unités en l'espace d'un an, lui permettant officiellement de dépasser la barre des 58 millions depuis ses débuts en 1987. Quelques centaines de milliers d'unités qu'on imagine essentiellement dû à The Phantom Pain, sans cesse présent dans les promos dématérialisées pour l'équivalent d'un tacos (voire moins).



Faute de mieux, les fans ne peuvent aujourd'hui que se raccrocher aux rumeurs insistantes (et visiblement sourcées) d'un remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, par le studio Virtuos, qui s'est depuis quelques temps illustré pour ses nombreux portages Switch (XCOM 2, Bioshock Collection, Dark Souls, Dying Light…).