Avec le temps, Resident Evil 3 Remake a réussi à dépasser les 5 millions d'unités écoulées

Peu de temps après avoir dévoilé la MAJ de ses ventes softwares à la date arrêtée du 31 décembre 2021, Capcom souhaite signaler avoir vendu quelques unités dedepuis, en tout cas suffisamment pour que le titre puisse passer la barre des 5 millions d'unités écoulées dans le monde.Une belle performance, avant tout dû il faut le reconnaître par les promotions pour sauver son lancement moyen (à la fois par les critiques sur la durée de vie, et le contexte du confinement) et reste maintenant à voir si se confirme un jour les rumeurs d'une « Director's Cut » sur les nouvelles consoles.Dans tous les cas, difficile d'imaginer le voir rattraper, aujourd'hui à plus de 9,3 millions de ventes.