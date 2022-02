Bandai Namco prépare son propre moteur Bandai Namco prépare son propre moteur

La présence de Julien Merceron (directeur technique du FOX Engine, entre autres) chez Bandai Namco devait bien servir à quelque chose et c'est plus de 6 ans après ce recrutement qu'il est temps pour l'éditeur d'annoncer les choses : sans surprise, le développement de son propre moteur maison qui servira à ses différentes productions, particulièrement celles en monde ouvert.



6 ans de travaux dont du tâtonnement et une véritable mise en place à partir de 2019 (50 personnes sur le projet, et d'autres à recruter), pour un moteur qui se voudra avant tout ambitieux au point que pour l'heure, l'univers mobile est écarté. D'ailleurs, si Bandai Namco compte dans le futur exploiter sa propre technologie pour ses AAA(A), rien que pour esquiver les royalties aux tiers, l'éditeur garde la porte ouverte pour des titres de moindre envergure, donc toujours susceptibles de tourner sous Unreal Engine ou autres.